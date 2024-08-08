«53 из них по лотерее», — стало известно, кто из 100 биологических детей Дурова получит наследство богача

Около недели назад Павел Дуров с гордостью сообщил, что в свое время охотно делился биологическим материалом с репродуктивными клиниками, считая, что должен распространить свою генетику по миру, дав людям возможность родить положительных детей.
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