Священникам запретили заниматься шоу-бизнесом

Священный синод Русской православной церкви принял документ, который подтверждает запрет священнослужителям заниматься, в частности, актерской деятельностью, балетом, шоу-бизнесом, биржевой деятельностью, работать в коллекторских агентствах или профессиональном спорте.
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