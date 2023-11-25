Последние выходные осени с телеканалом «МУЛЬТ»!

26 ноября в пространстве «Солнце Москвы» состоится МУЛЬТ-фест. С 12:00 и до вечера маленьких гостей мероприятия будут встречать герои мультсериалов «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки», «Сказочный патруль», с которыми можно будет сфотографироваться.
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