Последние выходные осени с телеканалом «МУЛЬТ»!

26 ноября в пространстве «Солнце Москвы» состоится МУЛЬТ-фест. С 12:00 и до вечера маленьких гостей мероприятия будут встречать герои мультсериалов «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки», «Сказочный патруль», с которыми можно будет сфотографироваться.