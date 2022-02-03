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НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону», «Айлендерс» уступили «Сиэтлу», «Миннесота» победила «Чикаго»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» (3:5), «Айлендерс» уступили «Сиэтлу» (0:3), «Лос-Анджелес» обыграл «Детройт» (5:3), «Миннесота» победила «Чикаго» (5:0).

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