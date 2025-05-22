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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прибрежные территории Затона может подтопить уже в ближайшие дни

Прибрежные территории Затона может подтопить уже в ближайшие дни

В период с 24 по 29 мая ожидается подъем воды выше опасной отметки В барнаульском поселке Затон возможно подтопление прибрежных территорий, предупредили в МЧС Алтайского края со ссылкой на данные ЦГМС региона.

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