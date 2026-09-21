Поражены объекты под Киевом, бушует сильный пожар (ФОТО)

Армия России поразила объекты под Киевом, на местах прилётов бушует масштабный пожар. В Бородянке Киевской области были нанесены удары по объектам врага при помощи реактивных «Гераней».
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