Русская весна
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Русская весна

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Поражены объекты под Киевом, бушует сильный пожар (ФОТО)

Поражены объекты под Киевом, бушует сильный пожар (ФОТО)

Армия России поразила объекты под Киевом, на местах прилётов бушует масштабный пожар. В Бородянке Киевской области были нанесены удары по объектам врага при помощи реактивных «Гераней».

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