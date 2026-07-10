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Voyah Dreamer 9 пополнит семейство модели

Voyah Dreamer 9 пополнит семейство модели

Voyah Dreamer 9 пополнит семейство модели[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Минивэн Voyah Dreamer (на российском рынке — Dream) обновился в прошлом году, а теперь производитель готовит версию Dreamer 9: вероятно, она станет топовой в гамме.

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