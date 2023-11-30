Расстались красиво: фигуристы Морозов и Ерёменко могут сменить спортивное гражданство

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко рассматривают возможность смены спортивного гражданства. В данный момент фигуристы прекратили сотрудничество с Анжеликой Крыловой и отправились в США, где партнёрша будет восстанавливаться от травмы, полученной на этапе Гран-при России после столкновения с Елизаветой Шанаевой.