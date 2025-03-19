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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FFF Диалло о баннерах фанатов «ПСЖ» про Рабьо: «Ни один игрок не заслуживает нападок на его семью. Есть черта, которую нельзя переступать»

В матче 26-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (3:1) болельщики парижан вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель», и его матери Вероник, которая также является его агентом.

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