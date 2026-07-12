Сводка СВО на 12 июля от Минобороны: 349 беспилотников, удары по портам и новые цели на Украине

Минобороны России сообщило об ударах по военным объектам Украины и уничтожении 349 беспилотников.Минобороны России сообщило о серии ночных ударов по военной инфраструктуре Украины, а также о масштабной работе средств противовоздушной обороны на территории России.
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