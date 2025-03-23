Стармер призвал страны Европы разработать план сдерживания России

Руководитель правительства Великобритании Кир Стармер призвал страны Европы заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания Российской Федерации на случай заключения мирного соглашения между Москвой и киевской стороной.
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