Lynx Motors открыла предзаказ на электромобиль DeLorean DMC-EV

Электромобиль DeLorean DMC-EV / © Lynx Motors Цены на новый DeLorean DMC-EV будет начитаться от почти 250 тысяч долларов США (или примерно с 22,3 миллиона рублей по текущему курсу), а поставки начнутся в 2025 году.
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