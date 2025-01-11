Как в России убивали людей за хлеб. «Красноармеец саблей отрубил ей руки»

11 января 1919 года в России началась продразверсткаКрестьяне сдают зерно по продразверстке на ссыпном пункте железнодорожной станции Макугино, 1918 годВладимир Минкевич/РИА Новости 106 лет назад Совнарком издал декрет о продразверстке — изъятии у крестьян «излишков» хлеба и других сельхозпродуктов на нужды армии и рабочих.