Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как в России убивали людей за хлеб. «Красноармеец саблей отрубил ей руки»

Как в России убивали людей за хлеб. «Красноармеец саблей отрубил ей руки»

11 января 1919 года в России началась продразверсткаКрестьяне сдают зерно по продразверстке на ссыпном пункте железнодорожной станции Макугино, 1918 годВладимир Минкевич/РИА Новости 106 лет назад Совнарком издал декрет о продразверстке — изъятии у крестьян «излишков» хлеба и других сельхозпродуктов на нужды армии и рабочих.

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