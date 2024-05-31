Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ по заболеваемости корью в России и Европе

В ведомстве отметили, что данные о заболеваемости корью в Европе вызывают сомнения.Специалисты Роспотребнадзора сообщили о том, что данные по заболеваемости корью в Европе и России вызывают сомнения, так как страны предоставляют ВОЗ разные сведения.