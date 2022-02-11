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Дандыкин: лучшая подлодка ВМС США Montana проигрывает по огневой мощи российскому «Ясеню»

Дандыкин: лучшая подлодка ВМС США Montana проигрывает по огневой мощи российскому «Ясеню»

Атомные многоцелевые подводные крейсеры проекта «Ясень-М» оказались значительно эффективнее самой новой американской субмарины Montana, заявил капитан первого ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

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