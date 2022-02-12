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Демар Дерозан – 2-й после Джордана игрок в истории «Буллс», который набирает 35 очков четыре раза подряд

Защитник «Буллс» Демар Дерозан в пятницу набрал 35 очков в матче с «Вулвс» (134:122) и повторил достижение легенды клуба Майкла Джордана.

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