Россия запросила Совбез ООН о заседании по поводу обстрелов России из западного оружия

Разрешение на применение в приграничных с Харьковской областью регионах ракет дальнего действия дали США и ГерманияРоссия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести 14 июня внеочередное заседание.
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