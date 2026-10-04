Песков: пока невозможно мирное урегулирование, будем воевать наотмашь

Урегулирование украинского конфликта мирными средствами для России остается в приоритете. Но пока это невозможно, страна продолжит добиваться своих целей военным способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.