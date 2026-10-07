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В Алтайском крае пес с отрубленными лапами привыкает к жизни в любящей семье

В Алтайском крае пес с отрубленными лапами привыкает к жизни в любящей семье

Теперь питомца зовут Мэни Пес Моржик с отрубленными лапами обрел новый дом и получил новое имя — Мэни, пишет "В КУРСЕ 22".

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