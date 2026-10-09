⛽️ Где заправиться льготным бензином вечером? Мы запустили умного помощника в MAX! Он мониторит ситуацию и сообщает, где именно сейчас можно заправиться льготным бензином.
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