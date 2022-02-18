Сотрудникам МЧС России присвоены высшие специальные звания

Соответствующий Указ Президента Российской Федерации подписан 17 февраля текущего года. Специальные звания присвоены сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы: генерал-лейтенанта внутренней службы начальнику Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадию Ожигину, и генерал-майора внутренней службы Первому заместителю начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Апрелю Агакишиеву, начальнику Главного управления МЧС России по Тамбовской области Олегу Зацепину, Первому заместителю начальника Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Александру Ивакину.