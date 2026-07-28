Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева

Юрий Ильинов

"Бандероли" против бандеровцев: в Одессу в понедельник их прилетело уже 6 Российские войска активно увеличивают частоту применения новейших крылатых ракет "Бандероль" на одесском направлении. За минувший понедельник, как сообщает канал "Изнанка", украинская сторона получила сразу шесть таких "посылок". Какие именно объекты были поражены, пока неизвестно, однако появившиеся в соцсетях фотографии демонстрируют поднимающиеся в небо облака серого дыма. В последние дни тактика использования этих снарядов заметно активизировалась - враг начал отмечать прилеты "Бандеролей" и под Харьковом. Благодаря низкой эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), эти ракеты становятся головной болью для украинских ПВО: их системы просто не успевают их обнаруживать. Стоит напомнить, что "Бандероли" являются авиационным вооружением и запускаются с ударных БПЛА "Орион", специально модернизированных под этот боеприпас.