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Цены в магазинах после санкций против России поставили британскую прессу в тупик: "Будет хуже"

Цены в магазинах после санкций против России поставили британскую прессу в тупик: "Будет хуже"

Журналист Дмитрий Смирнов обратил внимание на то, что пресса Великобритании провела подсчеты, насколько сильно в стране поднялись цены на различные товары и "честно призналась, что данные не совсем точны, потому что "цены постоянно меняются"".

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