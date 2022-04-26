Цены в магазинах после санкций против России поставили британскую прессу в тупик: "Будет хуже"

Журналист Дмитрий Смирнов обратил внимание на то, что пресса Великобритании провела подсчеты, насколько сильно в стране поднялись цены на различные товары и "честно призналась, что данные не совсем точны, потому что "цены постоянно меняются"".
Журналист Дмитрий Смирнов обратил внимание на то, что пресса Великобритании провела подсчеты, насколько сильно в стране поднялись цены на различные товары и "честно призналась, что данные не совсем точны, потому что "цены постоянно меняются"".
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