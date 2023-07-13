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Шахта «Листвяжная», где погиб 51 шахтер, возобновила добычу угля

Шахта «Листвяжная», где погиб 51 шахтер, возобновила добычу угля

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила работу после аварии. Об этом пишет РИА Новости. В 2021 году из-за искажений показателей приборов контроле в шахте погиб 51 человек, а еще 63 пострадали.

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