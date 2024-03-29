Более 100 школьников стали участниками соревнований по дистанционному пилотированию в Химках

Соревнования по дистанционному пилотированию «Полигон 77» стартовали в Химках. Ученики школ округа от восьми до 15 лет продемонстрируют свои умения в управлении беспилотными летательными аппаратами в удаленном формате.
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