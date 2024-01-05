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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шеффилд» арендовал форварда сборной Чили Бреретона у «Вильярреала». У него 0 голов за полгода

«Шеффилд» арендовал форварда сборной Чили Бреретона у «Вильярреала». У него 0 голов за полгода

«Шеффилд Юнайтед» объявил об аренде форварда сборной Чили до конца сезона. Бреретон перешел в «Вильярреал» в июле 2023 года на правах свободного агента из «Блэкберна».

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