Блогер Столяров высказался о замедлении YouTube в России

По словам Столярова, сейчас расстраиваться уже нет времени.<strong>Блогер Алексей Столяров в программе «Что за» на RTVI, <a href="">комментируя</a> замедление YouTube в России, заявил, что надо работать больше и лучше.
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