В России высказались о намеке Зеленского на причастность Украины к убийству Саркисяна

Если Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к убийству президента Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, за это придется ответить, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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