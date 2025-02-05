В России высказались о намеке Зеленского на причастность Украины к убийству Саркисяна

Если Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к убийству президента Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, за это придется ответить, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.