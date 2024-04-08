В Красноярске полицейские пресекли сбыт крупной партии героина и метадона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в краевом центре задержали мужчину, подозреваемого в сбыте свыше 600 граммов наркотиков.