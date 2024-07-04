В Нелидовской библиотеке работает книжная выставка «Летний книжный вернисаж»

В Нелидовской библиотеке открылась книжная выставка под названием «Летний книжный вернисаж». Все книги на выставке посвящены самому жаркому времени года — здесь представлены художественные книги, действие которых происходит летом, детективы на летнюю тематику, альбомы с пейзажами художников, а также литература для садоводов и цветоводов.