В Нелидовской библиотеке работает книжная выставка «Летний книжный вернисаж»

В Нелидовской библиотеке открылась книжная выставка под названием «Летний книжный вернисаж». Все книги на выставке посвящены самому жаркому времени года — здесь представлены художественные книги, действие которых происходит летом, детективы на летнюю тематику, альбомы с пейзажами художников, а также литература для садоводов и цветоводов.
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