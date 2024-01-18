5 быстрых способов сделать ваш дом сияющим до прихода гостей

Подготовьте свой дом к празднику в кратчайшие срокиНе так важно, готовились ли вы к праздничной вечеринке в течение нескольких недель или только что узнали, что друзья заглянут к вам через несколько часов, вот несколько советов, которые помогут вашему дому сразу выглядеть нарядно.
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