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Фриман: Зеленский хочет призвать Байдена ввести войска на Украину

Фриман: Зеленский хочет призвать Байдена ввести войска на Украину

Военный эксперт и экс-сотрудник американского Министерства Обороны Час Фриман проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует обратиться к лидеру Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену с требованием отправить подразделения Вооружённых сил держав Организации Североатлантического Договора на украинской территории.

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