Военный эксперт и экс-сотрудник американского Министерства Обороны Час Фриман проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует обратиться к лидеру Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену с требованием отправить подразделения Вооружённых сил держав Организации Североатлантического Договора на украинской территории.
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