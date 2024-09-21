Военный эксперт и экс-сотрудник американского Министерства Обороны Час Фриман проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует обратиться к лидеру Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену с требованием отправить подразделения Вооружённых сил держав Организации Североатлантического Договора на украинской территории.