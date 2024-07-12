Тайвань заключил контракты на поставки СПГ из Катара и Австралии

Контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) подписала с катарской и австралийской компаниями тайваньская государственная нефтегазовая компания CPC Corporation, сообщил 11 июля портал Taiwan News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии