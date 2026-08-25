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Царьград

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Военный эксперт Марочко сообщил об освобождении Кучерова Яра 24 августа

Военный эксперт Марочко сообщил об освобождении Кучерова Яра 24 августа

Русские войска взяли под контроль Кучеров Яр в ДНР, разрушив укрепления ВСУ. Военный эксперт Андрей Марочко отметил стратегическую важность этой операции для расширения наступления на Славянско-краматорскую агломерацию.

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