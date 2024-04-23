Прокуратура: убившие полицейского в Виннице бойцы ВСУ везли 100 гранат и патроны

По словам главы Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексея Рыхлюка, причастные к убийству полицейского в Виннице военные ВСУ, перевозили с собой при совершении преступления около ста боевых гранат и 25 тысяч патронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии