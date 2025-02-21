«Придется все полностью перекладывать»: глава Владивостока высказался о ливнёвках

Глава Владивостока Константин Шестаков высказался о состоянии городских ливнёвок и подтоплений. По его словам, скорее всего канализационную систему на проспекте 100-летия Владивостока придется полностью перекладывать, сообщает PRIMPRESS.
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