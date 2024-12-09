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Одна из самых сложных энергетических машин, созданных человеком – авиационный двигатель

Где были сконструированы и запущены в серию лучшие в мире ракетные и авиационные двигатели? Об этом «Аргументам недели» рассказал академик РАН, научный руководитель Самарского национального исследовательского университета имени С.

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