Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников террористического сообщества, действовавшего на территории исправительной колонии в Республике Калмыкия

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова.
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