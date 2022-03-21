Происшествия

9 подписчиков

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников террористического сообщества, действовавшего на территории исправительной колонии в Республике Калмыкия

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх