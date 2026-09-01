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За рулем

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Обновленный Toyota Land Cruiser 300 готов к дебюту

Обновленный Toyota Land Cruiser 300 готов к дебюту

Обновленный Land Cruiser 300 уже практически доехал до японских дилеров: продажи стартуют 16 сентября, сообщает Creative Trend.

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