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ХАМАС внес правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем

ХАМАС внес правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем

Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что организация внесла правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, касающиеся деталей по прекращению огня и выводу войск.

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