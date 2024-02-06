ХАМАС внес правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем

Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что организация внесла правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, касающиеся деталей по прекращению огня и выводу войск.
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