Уролог Дмитриев рассказал, когда возникает «сухой» оргазм у мужчин

Врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев рассказал, что ретроградная эякуляция может возникнуть у мужчин из-за операции на яичках или простате, диабета, проблем с вегетативной нервной системой и приёма некоторых лекарств.