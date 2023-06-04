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Уролог Дмитриев рассказал, когда возникает «сухой» оргазм у мужчин

Уролог Дмитриев рассказал, когда возникает «сухой» оргазм у мужчин

Врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев рассказал, что ретроградная эякуляция может возникнуть у мужчин из-за операции на яичках или простате, диабета, проблем с вегетативной нервной системой и приёма некоторых лекарств.

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