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FT: Уиткофф и Кушнер привезли в Москву обновленные документы по урегулированию

FT: Уиткофф и Кушнер привезли в Москву обновленные документы по урегулированию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные версии документов по урегулированию украинского конфликта.

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