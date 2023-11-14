В РФ предложили дать беспроцентную ссуду на жилье молодым семьям с детьми

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вместе с коллегами предложил ввести беспроцентный целевой заем и льготный кредит по ставке не более 5% годовых на приобретение жилья для молодых многодетных семей.
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