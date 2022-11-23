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Германия увеличивает военное присутствие в Польше после падения украинских ракет

Германия увеличивает военное присутствие в Польше после падения украинских ракет

На фоне инцидента с падением ракет на территории Люблинского воеводства в 8 км от границы с Украиной Германия решила увеличить свое военное присутствие в Польше.

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