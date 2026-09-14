«Кто знает»: Леон Кемстач прокомментировал слухи о романе с Миланой Стар

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач прокомментировал слухи о романе с Миланой Стар. В беседе с Кино Mail 18-летний актёр отметил, что его сердце свободно, а основное внимание он уделяет учёбе и работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕД «Он иногда храпит...
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым