😍Ансамбль старинной казачьей песни "Бузулук" (рук. Я. Иванов) Новоаннинского КДК принимает участие в престижном ХV Ильинском фестивале духовной и народной музыки в г.
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😍Ансамбль старинной казачьей песни "Бузулук" (рук. Я. Иванов) Новоаннинского КДК принимает участие в престижном ХV Ильинском фестивале духовной и народной музыки в г.