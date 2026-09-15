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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о ТВ «Реала»: «То, как они строят из себя жертву, неуместно. У них во всем виноваты другие, а сами они – никогда. Я мог бы сказать, почему у команды меньше очков, но не буду»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о критике, которая звучит в адрес судей от ведущих Real Madrid TV .

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