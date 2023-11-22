Депутат заявил, что рождение ребенка для многих россиян является билетом в бедность

Политик добавил, что на демографическую ситуацию влияет отсутствие смысла жизни Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин заявил о том, что рождение ребенка для некоторых россиян является "билетом в бедность".
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