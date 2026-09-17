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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил «Крус Асуль» головой. Это 33-й подобный гол аргентинца – его рост 170 см

Лионель Месси ударом головой поразил ворота « Крус Асуль ». Нападающий « Интер Майами » забил гол и сделал результативную передачу против мексиканцев (2:0) в матче за Кубок Кампеонес.

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