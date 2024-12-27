AP: США выделили новый пакет помощи для Украины на сумму $1,25 млрд

США отправят Украине новый пакет помощи на сумму 1,25 миллиардов долларов, пишет AP. В издании утверждают, что нынешний президент США стремится отправить ВСУ как можно больше оружия до 20 января, то есть его ухода с поста.
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